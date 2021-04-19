Кремль в ближайшее время сообщит, кто представит Россию на саммите по климату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Кремль сообщит, кто представит Российскую Федерацию на онлайн-саммит по климату 22-23 апреля.

«Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите», — уточнил Песков.

Накануне, 18 апреля, Песков сообщал, что решение об участии президента России Владимира Путина в онлайн-саммите по климату примут после тщательного анализа вопросов по организации мероприятия.

Саммит по климату США намерены провести 22 – 23 апреля в онлайн-формате. Американский президент Джо Байден пригласил различных мировых лидеров, в том числе российского коллегу, всего приглашения были направлены 40 главам государств. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата.