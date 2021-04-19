Глава МИД Турции обсудил с российским послом туризм

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречу с российским послом в Турции Алексеем Ерховым. Об этом сообщается на странице Чавушоглу в Twitter.

«Встретился с послом России Алексеем Ерховым. Обсудили двусторонние отношения, региональные проблемы и сотрудничество в сфере туризма», написал глав МИД Турции.

Подробности переговоров Чавушоглу и Ерхова сейчас не приводятся.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации соотечественников из Турции не будет. Тем не менее при желании можно будет завершить свои поездки досрочно.

Приостановить авиасообщение с Россией и Турцией решили из-за ситуации с COVID-19. Незадолго до этого туроператоры также зафиксировали отказ россиян от поездок в Турцию.