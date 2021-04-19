Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус считает, что нынешние власти пытаются запугать население придуманной угрозой с участием России, передает издание Lidovky.

По словам Клауса, на фоне «коронавирусной истерии» в стране и общего дефицита информации довольно просто распространять фейки. Он также напомнил о парламентских выборах.

«Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей», — подчеркнул экс-глава государства.

Клаус рассказал, что не верил в возвращение в 50-е годы.

Бывший президент Чехии уверен, что если бы в США был переизбран Дональд Трамп, то никто бы снова не заговорил о взрыве на складе в Врбетице в 2014 году.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии. В результате происшествия погибли 2 человека.

Ответным шагом Москвы стало объявление 20 сотрудников посольства Чехии в российской столице персонами нон грата.