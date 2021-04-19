Прага требует у российского МИДа вернуть часть территории посольства

Власти чешской столицы, города Праги, требуют у российского МИДа вернуть в городское пользование половину гектара парка Стромовка, на территории которого располагается российское посольство, сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на главурайона «Прага-7» Ян Чижинского.

«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», — написал Чижинский у себя в Twitter.

Во время событий Пражской весны вооруженные силы стран Варшавского договора заняли пражский парк Стромовка, где разбили лагерь и использовали его в качестве базы. С тех пор эта территория является частью российского посольства.

Ранее официальный представитель российского МИДа Захарова заявила, что посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу россиян.