Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о подготовке встречи с Путиным

Несмотря на недавнее предотвращение покушения на белорусского президента Александра Лукашенко, идет подготовка к его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет РИА «Новости».

«Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности», — отметила она.

Встреча лидеров должна состояться 22 апреля в Москве.

Ранее в субботу, 17 апреля, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.