Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

МИД Австрии выступил против антироссийских санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что на сегодняшний день необходимо сосредоточиться на диалоге с Россией, а также отказаться от введения дальнейших санкций. Об этом сообщает газета Die Welt.

«В настоящий момент нужно сосредоточить внимание на том, чтобы способствовать деэскалации и вновь запустить диалог», — отметил министр.

По мнению Шалленберга, в данных целях необходимо использовать все необходимые форматы диалогов и специализированные организации, такие как трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и «нормандский» формат.

Кроме того, он выразил обеспокоенность из-за нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе и назвал происходящую ситуацию «опасной игрой с огнем».

«Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого «нормандского» формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против отношении России», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предсказал Донбассу и Крыму будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле».

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.