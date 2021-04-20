Axios: посол США не собирается покидать РФ, несмотря на рекомендацию Москвы

Посол США в России Джон Салливан не собирается уезжать из страны, несмотря на рекомендации Москвы поехать на консультации в Вашингтон. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

По словам собеседников портала, если российская сторона хочет, чтобы дипломат покинул РФ, то его «придется заставить» это сделать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». По его словам, с такой рекомендацией к дипломату обратился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщалось, Ушаков также изложил Салливану меры, которые российская сторона предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.