Axios: посол США поедет в Вашингтон, но вернется в РФ

Посол США в России Джон Салливан прибудет в Вашингтон, после чего «в ближайшие недели» прилетит обратно в Москву. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на представителя Госдепа Соединенных Штатов.

Как рассказал собеседник портала, дипломат на текущей неделе вернется в США, чтобы «проведать свою семью и встретиться с членами новой американской администрации», с которыми он не имел возможности «проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока».

До этого Axios со ссылкой на источники сообщил, что Салливан не намерен уезжать из России, несмотря на рекомендации Москвы поехать на консультации в Вашингтон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». По его словам, с такой рекомендацией к дипломату обратился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщалось, Ушаков также изложил Салливану меры, которые российская сторона предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.