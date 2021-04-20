Новый посол Украины в США отправилась в Вашингтон

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон во вторник, 20 апреля. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов страны Оксаны Маркаровой на пост посла страны в Соединенных Штатах. Одновременно глава государства уволил Владимира Ельченко с этой должности.

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону – ред.). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», — написала дипломат, сопроводив пост фотографией из аэропорта.

Зеленский при назначении Маркаровой заявил, что у нее есть три необходимых качества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. Он отметил, что это является формулой успеха для укрепления партнерства между Киевом и Вашингтоном.