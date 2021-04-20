Лукашенко рассказал, что передавал Порошенко предложения Путина по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передавал бывшему президенту Украины Петру Порошенко предложения российского лидера Владимира Путина по восстановлению Донбасса, но тот отказался. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Глава Белоруссии выразил мнение, что «лицо хотят сохранить и одни, и вторые», но Россия — это огромная страна, которая очень многим может помочь Украине в связи с ситуацией в Донбассе.

«Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил», — сказал Лукашенко.

По его словам, тогда он «впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство, не самостоятельны».

«Потому что надо было принимать эти решения и «степ бай степ», потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты… Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват», — подытожил белорусский лидер, добавив, что предложения были хорошие, но Порошенко от них отказался.

В начале апреля Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) решила отказаться от Минска, который долгое время оставался площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, представители Киева категорически отказываются от возобновления очных консультаций в Минске, если вдруг карантин будет завершен и поступит соответствующее предложение.