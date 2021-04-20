Лукашенко заявил, что нормализация ситуации в Донбассе зависит исключительно от Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с депутатом украинской Верховной рады Евгением Шевченко рассказал, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от властей Украины, которым нужно следовать минским соглашениям. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что он лично обсуждал вопросы, касающиеся данной ситуации, с бывшим украинским президентом Петром Порошенко и с нынешним, Владимиром Зеленским.

Ранее Лукашенко заявил, что передавал экс-президенту Украины предложения российского лидера Владимира Путина по восстановлению Донбасса, но тот отказался.