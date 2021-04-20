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Новости политики

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Белоруссия намерена ответить США на возобновление санкций

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Белоруссия планирует ответить США на их решение о возобновлении санкций против Минска. Об этом заявили в МИД республики, передает агентство «БелТА».

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия может постоять за себя, «не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений».

Белорусская сторона заявила, что предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, для защиты от деструктивных мер Соединенных Штатов благосостояния тысяч работников предприятий и белорусских граждан.

«Резервируем асимметричный ответ и для американской стороны», — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что любой прогресс в отношениях между Россией и США возможен только по итогам взаимоуважительного диалога.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в Вашингтоне намерены восстановить односторонние санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии

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