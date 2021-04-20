Чехия попросила ЕС и НАТО выслать российских дипломатов

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности, сообщает Reuters.

«Мы призовем к коллективным действиям стран Европейского союза и НАТО, которые будут направлены на высылку определенных членов российской разведывательной службы из государств — членов ЕС и НАТО в знак солидарности», — сказал Гамачек.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек вызовет посла России в Праге Александра Змеевского.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.