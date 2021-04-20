В Белом доме подтвердили, что американский посол скоро вернется в Москву

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга заявила, что посол США в России Джон Салливан в ближайшее время вернется в Москву по завершении консультаций в Вашингтоне, сообщает ТАССТАСС.

«И он вернется в Москву скоро», — отметила официальный представитель президента США Джо Байдена, отвечая на вопрос о Салливане.

Ранее издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа Соединенных Штатов сообщало, что Салливан прибудет в Вашингтон, после чего «в ближайшие недели» прилетит обратно в Москву.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». По его словам, с такой рекомендацией к дипломату обратился помощник президента России Юрий Ушаков. Как сообщалось, Ушаков также изложил Салливану меры, которые российская сторона предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ, Минфина и ФНБ.