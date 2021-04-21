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Новости политики

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Боррель подтвердил, что ЕС поддерживает Украину

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель хочет рассмотреть варианты действий на случай продолжения «агрессии против Украины», и «противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Напряженность на Украине и вокруг нее стремительно растет. Совет (ЕС) по иностранным делам направил четкий сигнал о коллективной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщил Боррель.

Он отметил, что министры иностранных дел на совместной видеоконференции в понедельник основное внимание сосредоточили на Украине и на том, как ЕС наилучшим образом может поддержать ее в решении проблем. Для этого они пригласили на видеоконференцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Министры иностранных дел стран ЕС, сообщает Боррель, договорились, что должны говорить единым голосом в двусторонних контактах с Россией, на всех международных форумах (G7, ОБСЕ) и на переговорах с США.

Он сообщает, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подтвердил свое участие в саммите по Международной Крымской платформе, запланированном на 23 августа в Киеве.

Совет ЕС подтвердил поддержку реформ на Украине. Как отметил Боррель, они «делают Украину более устойчивой и сильной». С 2014 года ЕС мобилизовал более 16 млрд евро на поддержку реформ, что сделало Украину крупнейшим получателем финансовой помощи Евросоюза. С Кулебой они договорились о выгоде экономической интеграции Украины с ЕС и сближения их нормативно-правовой базы.

ЕС продолжит поддерживать Украину в борьбе с пандемией. В прошлую пятницу COVAX доставил туда 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, а к концу июня планируется доставить почти 3 миллиона доз.

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