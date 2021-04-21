Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный» бунт

Украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что из-за ухудшения социально-экономической ситуации в ближайшем будущем Украину может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт. Об этом сообщает телеканал «Наш».

По его словам, уже очень давно в государстве не идет речи о достоинстве.

«Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что граждане Украины давно уже перестали верить в «майданы», однако при этом на сегодняшний день в стране существует много не дискредитировавших себя политиков, которым украинцы могут поверить, а также пойти за ними на протест.

«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — добавил он.

Кроме того, Землянский сообщил, что у украинских граждан на данный момент есть понимание того, что их просто «кинули», причем это произошло несколько раз — в 2014 году и после выборов президента Украины в 2019 году.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что политика украинизации приведет к развалу Украины. А также он отметил, что насильственные попытки заставить юго-восток республики отказаться от русского языка приведет в конечном итоге Одессу и Харьков под крыло Российской Федерации.