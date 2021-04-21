Чехия запросила заседание НАТО для обсуждения шагов по ситуации с Россией

Чехия попросила союзников по Североатлантическому альянсу провести дополнительную встречу для обсуждения возможных скоординированных действий в ситуации с Россией, сообщает министерство иностранных дел страны.

Такой запрос был сделан в ходе заседания, на котором Прага проинформировала союзников о причинах высылки 18 российских дипломатов. Кроме того, чешская сторона предложила странам НАТО выступить с совместным заявлением по ситуации.

«Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную до сих пор солидарность и попросила совместное заявление на уровне НАТО. Впоследствии Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов», – указано в сообщении МИДа.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.