Путин поручил разработать программу снижения уровня бедности семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплексную программу по снижению уровня бедности семей с детьми к 1 июля текущего года. Об этом он заявил в ходе послания главы государства Федеральному собранию.

«Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации», – отметил глава государства.

Он напомнил, что в России уже действуют ряд выплат детей, развитие в данном направлении является последовательной политикой властей, государство намерено и дальше двигаться по этому пути.

«Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», – подчеркнул российский лидер.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.