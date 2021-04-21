Путин возмутился отсутствием Сталинградской битвы в учебниках истории

Президент России Владимир Путин сообщил, что его удивляют некоторые школьные пособия по истории. Глава государства возмутился, что в учебниках не упоминается Сталинградская битва.

По словам российского лидера, удивительно, что издатели и авторы школьных материалов не включают такое важное событии в истории страны.

«До сих пор еще, знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия?», — сказал президент.

«Все что угодно там написано: о втором фронте…Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно!»,— обратил внимание Владимир Путин.

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.

Ранее Путин назвал ситуацию в сфере демографии в России чрезвычайной. Он отметил, что большое значение в связи с этим имело распространение коронавирусной инфекции.

Для Путина нынешнее послание стало 17-м по счету. Всего российские президенты выступали с таким обращением 27 раз.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.