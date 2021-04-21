Украина хочет выйти из еще одного соглашения СНГ

Правительство Украины одобрило выход страны из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно, так как страна не использовала препараты из данного резерва в течение 10 лет. Кроме того, резерв находится в России, а включенные в него препараты в большинстве случаев ориентирована на заболевания, распространенные на российской территории.

После одобрения кабинета министров законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.

3 марта Украина вышла из подписанных соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в сфере сотовой связи, а 23 февраля — из соглашений СНГ об авиации.