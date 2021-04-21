Зюганов: в Донбассе красную черту давно уже перешли

Геннадий Зюганов считает, что в Донбассе «красная черта», о которой говорил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, уже давно пройдена. Об этом председатель КПРФ заявил корреспонденту «Газеты.Ru».

«В Донбассе красную черту давно уже перешли. Надо принимать срочные меры, иначе все подожгут. А когда подожгут, уже поздно будет», — заявил политик.

Ранее Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предостерег зарубежные страны переходить красные линии в отношениях с Москвой. Президент отметил, что Россия хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, даже с теми, с кем отношения в последнее время «мягко говоря, не складываются». Кроме того, глава государства пообещал «асимметричный, быстрый и жесткий» ответ тем, кто воспримет добрые намерения Москвы как слабость и вознамерится «сжечь все мосты».