В Кремле объяснили отсутствие у Путина госнаград

У российского лидера Владимира Путина нет государственных наград, так как награждать сам себя он не станет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

«Наверное, по закону некому присудить награду президенту. Сам он себя наградить не может и никогда не захочет», – заявил представитель Кремля.

29 марта Путин присудил государственные награды российским дипломатам за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. До этого, 23 марта, глава государства поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении ученых за разработку вакцин от коронавируса.