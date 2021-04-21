В здании мэрии Евпатории прошли обыски

В департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории прошли обыски, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время обыска также были изъяты документы.

Мэр города Роман Тихончук рассказал агентству, что после обысков двух его заместителей, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений увезли на допрос.

Он уточнил, что обыски проходили с 14.00 мск в кабинетах здания администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в мэрии города, задержанные — начальник департамента Евгений Локаец, а также заместители главы администрации города Павел Охтинов и Сергей Еременко. По словам источника газеты, все трое являются членами команды ранее арестованного экс-заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.