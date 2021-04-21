Кравчук заявил о готовности его семьи стрелять в людей с «российскими флагами»

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что он и члены его семьи готовы с оружием в руках защищать Украину от людей с «российскими флагами», сообщает телеканал «Украина 24».

«Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну», — заявил Кравчук в интервью телеканалу.

По словам Кравчука, он высказывает «позицию пожилых людей». 8 апреля бывший украинский президент заявил в интервью Дмитрию Гордону, что готов «застрелить» парашютистов с флагами РФ.

Чуть позже Кравчук заявил, что имел в виду гипотетический случай нападения на него самого.

Ранее Кравчук выразил желание встретиться с Путиным.