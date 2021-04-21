Захарова ответила на ультиматум Чехии по высылке дипломатов

Москва предупреждает Прагу о том, что вести диалог ультиматумами недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что посол Чехии Витезслав Пивонька в четверг будет вызван в МИД России.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.