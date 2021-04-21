США прокомментировали обвинения в подготовке покушения на Лукашенко

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала безосновательными подозрения в причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает РИА «Новости».

«Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований», — ответила представитель Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вопиющей попытку государственного переворота в Белоруссии и планы по убийству главы республики. Он также обратил внимание, что западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.