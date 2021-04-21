Зеленский подписал указ о санкциях против двух компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух российских компаний. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», — говорится в тексте.

Под ограничения попали «Дорлидер» и ООО «Гранит-001». Санкции будут действовать три года.

Ранее Зеленский заявил о готовности западных стран ввести более жесткие ограничительные меры в отношении России.

Зеленский подчеркнул, что Киев «не боится», поскольку имеет мощную поддержку международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, а также со стороны Совета Европы и НАТО.

Он добавил, что украинским гражданам необходимо понимать, какими будут конкретные шаги, на которые готовы пойти международные партнеры.