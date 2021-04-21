Один из задержанных по делу о подготовке покушения на Лукашенко полностью признал вину

Юрист Юрий Зенкович, один из четырех задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота и покушении на убийство президента Александра Лукашенко, признал вину в полном объеме и дал показания по делу, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

«Зенкович предпринимал конкретные попытки вербовки, подкупа военнослужащих вооруженных сил, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом,» — рассказал в эфире программы «Понятная политика. Плюс» начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

Зенкович также является гражданином Соединенных Штатов.

«Сейчас он находится в следственном изоляторе, как я уже отметил, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий», — дополнил Бычек.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

Ранее задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения.