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Новости политики

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Павел Климкин Павел Климкин

Климкин испугался после послания Путина Федеральному собранию

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Бывший Глава МИД Украины Павел Климкин выразил беспокойство в связи с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он написал в своем Twitter.

Экс-министр заявил, что жителям Украины не следует «расслабляться».

«Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», — написал Климкин в соцсети.

Однако он не пояснил, к чему именно необходимо «готовиться» украинцам.

В среду, 21 апреля, Путин в своем послании парламенту указал на недружественные акции ряда стран по отношению к Москве и сравнил недругов России с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он также рассказал о новом обычае некоторых стран — «цеплять» РФ без повода. По словам политика, это стало для таких государств «новым видом спорта». Путин также подчеркнул, что на любые действия, которые представляют опасность для страны, будет дан быстрый, жесткий и ассиметричный ответ. Он также выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».

Вместе с тем Путин отметил, что Россия хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, даже с теми, с кем отношения в последнее время «мягко говоря, не складываются».

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