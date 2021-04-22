Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Вашингтона на слова президента России Владимира Путина о Шерхане и Табаки в своем Telegram-канале.

По его мнению, США напрасно не воспринимают на свой счет заявление Путина, в котором он сравнил введение санкций некоторых стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги «Маугли» Редьярда Киплинга.

«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», — пишет Пушков.

Накануне во время своего послания Федеральном собранию президент России сравнил недружественные акции некоторых стран с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана из книги Редьярда Киплинга.

В свою очередь, США заявили, что Белый дом не принимает на свой счет слова Путина.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов.