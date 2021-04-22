Посольство США: Салливан возвращается в Вашингтон

Посольство США в Москве сообщило, что американский посол Джон Салливан в четверг, 22 апреля, покинет Москву и вернется в Вашингтон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что американский посол выехал из резиденции в Москве.

«Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон», — сказала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

По данным агентства, ранее в четверг два джипа с номерами американского посольства прибыли в московский аэропорт Шереметьево, в одной из машин находился Салливан. Вероятно, посол вылетит рейсом на 10.00 в Лондон.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву.