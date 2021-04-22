Россия уведомила США, кто из американских дипломатов должен покинуть Москву

Россия уведомила Соединенные Штаты, кто из американских дипломатов должен покинуть российскую территорию. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Россия ранее объявила, что в ответ на высылку 10 дипломатов из США высылает такое же количество американских дипломатов.

По словам Захаровой, в среду, 21 апреля, был передан список в виде дипломатической ноты американской стороне с перечислением тех дипломатов, которые должны покинуть Россию.

«Что касается американских дипломатов, ничего нового не произошло. Вы знаете, было опубликовано заявление в ответ на американские действия, в котором было сказано о том, что Россия в качестве ответной меры вышлет аналогичное число американских дипломатов», — сказала представитель российского МИД.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс также сообщал, что американская сторона получила от Москвы список дипломатов, которые будут высланы из России.

21 апреля заместителю посла США в России российский МИД вручил ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата. В российском ведомстве подчеркнули, что со стороны Москвы последуют новые ответные меры на последние «незаконные» антироссийские санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 16 российских организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. Также в рамках новых ограничительных мер США выслали 10 российских дипломатов.