МИД РФ заявил, что посла Чехии ждет «конкретный разговор»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 22 апреля министерство проинформирует посла Чехии в России о возможных мерах, которые будут приняты в случае очередных действий Праги. Об этом дипломат сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что после беседы российского МИД с чешским послом у Праги не будет возможности обвинять Москву в разрушении двусторонних отношений с Чехией. По ее словам, власти страны должны осознавать, на каком этапе уничтожения двусторонних контактов они находятся.

Захарова объяснила логику действий Праги в отношении Москвы «общим заказом» на подобное поведение, который не имеет ничего общего с дипломатией.

Представитель МИД России добавила, что заявления Праги по расследованию взрывов в Чехии представляют собой «абсолютно оголтелую антироссийскую риторику» и не соответствуют принципам юриспруденции.

21 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля. В противном случае Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.