Песков отреагировал на планы Чехии выслать 60 российских дипломатов

Москва негативно относится к «истерике» Праги, российские дипломаты ведут работу по формулированию официальной позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал планы министерства иностранных дел Чехии выслать около 60 сотрудников российского посольства.

«Наши дипломаты работают. Мы относимся к этой истерике крайне негативно. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позицию», – отметил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.