Кремль прокомментировал, как покушение на Лукашенко могло повлиять на интеграцию

В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз. Об этом заявил в четверг, 22 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства — это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран — это совсем другая реальность», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эта та реальность, в которой придется жить еще долго. Он подчеркнул, что сотрудничество и противодействие внешним угрозам очень важно в интересах народов Белоруссии и России.

Таким образом, Песков прокомментировал, как готовившееся покушение на белорусского лидера Александра Лукашенко и попытка устроить госпереворот в республике могли повлиять на темпы интеграции.

Ранее сообщалось, что юрист Юрий Зенкович, один из четырех задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота и покушении на убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко, признал вину в полном объеме и дал показания по делу.