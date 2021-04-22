Президент Армении отправил Байдену письмо с призывом предотвратить новые геноциды

Президент Армении Армен Саркисян направил письмо американскому коллеге Джо Байдену, в котором призвал его подтвердить приверженность к предотвращению новых геноцидов. Об этом сообщается на официальном сайте армянского лидера.

В письме указано, что в Армении приветствовали принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армянского народа в Османской империи в XX веке, «за которым последовало единогласное решение Сената США».

Саркисян подчеркнул, что признание геноцида армян — это признание преступления против человечности. Он отметил, что для предотвращения новых геноцидов необходимо использовать такие методы, как признание и осуждение.

«Рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов», — обратился к Байдену Саркисян.

В пресс-службу также сообщили, что в преддверии отмечаемой 24 апреля 106-й годовщины геноцида армян Армянский президент направил письма руководителям более 20 стран и международных организаций.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.