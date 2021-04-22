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Новости политики

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Госдума приняла закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, фактически отменяющий «день тишины» при поведении голосования в течение нескольких дней, сообщает ТАСС.

В соответствии с текстом инициативы, предвыборная агитация должна быть завершена в 00.00 по местному времени в первый день голосования. При этом запрет на агитацию в день голосования остается неизменным.

Кроме того, законопроект предусматривает право в течение пяти дней обжаловать в суде решения избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, если такое решение было ответом на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Ранее в Государственной думе объяснили необходимость отказа от «дня тишины» при многодневном голосовании. Авторы инициативы назвали законопроект уступкой оппозиции, которая жаловалась на урезание времени для агитации в таком формате выборов.

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