В МИД России прокомментировали заявления Украины о ядерном оружии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, чем вызваны участившиеся в последнее время антироссийские заявления украинских политиков, а также просьбы разместить в стране ядерное оружие. Об этом сообщают РИА «Новости»РИА Новости.

«Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа ее - все так же создание образа врага в лице России, и одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные », - рассказала она.

По ее словам, подобные действия объясняются тем, что Киев использует все способы для того, чтобы спасти неуклонно снижающийся рейтинг украинского президента Владимира Зеленского и его партии.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие.

Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, безъядерный статус страны гарантируется Россией (куда были отправлены все доставшиеся 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика), США и Великобританией.