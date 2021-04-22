МИД России пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Чехии о сокращении состава посольства России в Праге до уровня дипмиссии в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Он добавил, что российская сторона получит время для отъезда дипломатов до конца мая.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.