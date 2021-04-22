Захарова призвала Украину обеспечить работу посольства России в Киеве

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва призывает Киев перестать потакать радикалам и обеспечить нормальные условия работы российского посольства в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, 20 апреля украинские экстремисты заблокировали центральный вход в российскую дипмиссию в Киеве, после чего развернули плакаты с оскорблениями и с помощью лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с нецензурной лексикой.

«В МИД Украины была направлена нота протеста посольством России с требованием украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она добавила, что в РФ считают, что подобные экстремистские вылазки являются недопустимыми и призывают украинское правительство «перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для нормальной работы российских учреждений».

Ранее официальный представитель МИД РФ объяснила, чем вызваны участившиеся в последнее время антироссийские заявления украинских политиков, а также просьбы разместить в стране ядерное оружие.