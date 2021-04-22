В НАТО отреагировали на заявление Шойгу о завершении учений в России

В НАТО приняли во внимание заявление российского министра обороны Сергея Шойгу, в котором он рассказал о завершении проверки боеготовности вооруженных сил в Южном и Западном военных округах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«Мы приняли к сведению объявление министра обороны России Сергея Шойгу. Любые шаги в направлении деэскалации со стороны России будут важны и давно ожидаемы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что НАТО «продолжит пристально отслеживать» действия войск России у границы с Украиной.

Кроме того, в альянсе заявили, что считают «стягивание сил к украинской границе неоправданным».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

22 апреля на полигоне Опук в Крыму проходит основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск.