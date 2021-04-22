«Самый сильный человек мира» стал депутатом Рады

«Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк, кандидат от партии «Слуга народа», стал депутатом Верховной рады, передает Гражданская сеть «Опора».

Отмечается, что Вирастюк официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламент в округе Ивано-Франковской области. ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах, поскольку два депутата парламента были назнчены мэрами.

«ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей», - говорится в сообщении.

В начале 2000-х годов Вирастюк занимался силовым многоборьем Strongest man. Выиграл титул «Самый сильный человек мира» в 2004 году, а в 2007 году стал победителем турнира IFSA. Также Вирастюке шесть раз становился сильнейшим человеком Украины.