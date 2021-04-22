В США допустили новые санкции против России из-за Навального

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу», - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что находящийся в больнице для осужденных Алексей Навальный получает необходимую терапию, серьезных рисков для его здоровья нет.

До этого на фоне сообщений об ухудшении здоровья осужденного комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.