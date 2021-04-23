Россия выступила с предложением к США по кибербезопасности

МИД России выступил с заявлением о том, что российская сторона предложила Cоединенным Штатам восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, сообщает РИА «Новости».

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне...», — заявили в МИДе.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство предлагает заключить соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве и обменяться гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Главным шагом по достижению этих целей, по мнению МИД России станет заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию также упомянул тему кибербезопасности.