На Украине отказались от переговоров с ДНР и ЛНР

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что власти Украины не собираются вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

По его словам, позиция государства является принципиальной.

«Никаких переговоров с так называемыми «ЛНР», «ДНР» не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже»», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день российский лидер Владимир Путин фактически дезавуировал Минские соглашения, так как он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые в России раньше никогда не признавали.

«Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», — отметил Арестович.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.