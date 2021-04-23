В МИДе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, наблюдая за ситуацией с «Северным потоком — 2» в Германии, заявила, что можно сделать вывод о том, что страны ЕС не в состоянии отстаивать свои права. Об этом сообщает RT.

«А если завтра президент США — (Джо) Байден, (Барак) Обама, (Дональд) Трамп или еще кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает и перестанет дышать? Или все-таки поймет, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?» — отметила она.

По ее словам, вся эта ситуация действительно является очень важной, а на данный вопрос все просто боятся отвечать.

«Все уходят от ответа на этот вопрос, но он является принципиальным. Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, — ответ отрицательный», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, она добавила, что для немецкой стороны проект «Северный поток — 2» является «экзистенциальным».

«Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии», — сказала Захарова.

Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своем заявлении по «Северному потоку — 2» обозначила политическую позицию в регулировании подачи газа по трубопроводу, а не завершении строительства.

До этого Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос необходимость использования российского газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, противниками проекта являются Украина и ряд европейских государств.