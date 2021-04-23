Песков ответил, могут ли Путин и Зеленский обсудить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, какие темы могут обсудить лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

По его словам, планов обсуждать Крым нет.

«Можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, тут нечего обсуждать», — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинского президента Владимира Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения путей нормализации двусторонних отношений. В Киеве заявили, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина обсудить двусторонние отношения в Москве.