Кремль: перемещение российских военных это не вопрос отношений РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещений российских военных по территории России не является вопросом российско-американских отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу, и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск — тоже то, что считает необходимым», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ, принимавшие участия в учениях в Крыму, возвращаются к местам постоянного расположения.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

22 апреля на полигоне Опук в Крыму проходит основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск.