Кремль: речи о новом локдауне на майские праздники не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими не означает введение нового локдауна. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, никакой речи о локдауне не идет», — сказал Песков.

Как сообщалось, длинные майские праздники в России в 2021 году продлятся с 1 по 10 мая включительно.

До этого президент России Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора объявить майские праздники непрерывными.

Россияне в этом году смогут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 23 апреля.

Накануне, 22 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников. До этого лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.