Кравчук рассказал, при каких условиях могут быть разорваны дипломатические отношения с РФ

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что пока считает преждевременным вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. По его словам, надо использовать все форматы по решению конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

До этого несколько депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа» призвали президента Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией. Кроме того, предлагалось осуществить призыв резервистов, а также сформировать специальное заседание парламента.

«Когда мы идем по пути «нормандского формата» и «минской площадки», и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой», — пояснил Кравчук.

Как отметил бывший украинский глава, в случае, когда Россия отказывается участвовать в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипотношений.

Дипотношения между Украиной и Россией установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.